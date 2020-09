Premiers Patriot PAC-3 MSE en Europe

L’arrivée au bord de la mer Noire des premières batteries Patriot équipées de missiles de dernière génération vient constituer le flanc sud du bouclier antimissile face à la Russie.

La Roumanie a réceptionné sa première batterie de missiles antiaériens de dernière génération Patriot PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability, Missile Segment Enhancement), le 17 septembre. L’événement, sur le centre d’essais de Capul Midia, au bord de la mer Noire à 25 km au nord du port de Constanta, a été l’occasion d’une cérémonie en grande pompe en présence du Premier ministre Ludovic Orban, du ministre de la Défense Nicolae Ciuca et de nombreux officiels.

Pour Bucarest, cette livraison marque le début de la transition entre une défense anti-aérienne équipée de matériel soviétique – d’antiques S-75 Dvina, alias SA-2 « Guideline » pour l’Otan – et un système moderne. Les nouvelles batteries utiliseront la même configuration matérielle et logicielle que celles mises en œuvre aux États-Unis depuis août 2016. Cette transition participe à l’effort général de passage aux standards de l’Otan, au même titre que l’achat de 17 anciens F-16 portugais entre 2013 et janvier dernier.

