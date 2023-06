Safran affronte quatre montées en cadence simultanées

Safran a été omniprésent sur le front de l’électrique au salon du Bourget mais le motoriste n’oublie pas qu’il est également leader dans le domaine de la propulsion thermique : il doit relever le défi de la montée en cadence et de la décarbonation avec des moteurs de plus en plus sobres.

Safran sera au rendez-vous des montées en cadence de production des avionneurs et compte livrer plus de 2 000 moteurs en 2024, avec CFM International, sa coentreprise avec GE. Il continue dans le même temps d’engranger les commandes alors que le transport aérien rebondit fortement au sortir de la pandémie de Covid-19.

« Le premier semestre 2023 a été très chargé pour CFM et pour Safran et nous n’avons pas attendu le Bourget pour faire des annonces », a déclaré Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines, à Aerospatium lors du salon aéronautique.

