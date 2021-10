Safran Data Systems passe à la vitesse supérieure

L’ouverture d’une extension du site de Safran Data Systems au bord du bassin d’Arcachon illustre la bonne santé de l’activité de segment sol de l’équipementier français.

Pépite héritée du rachat du groupe Zodiac par Safran en 2018, Safran Data Systems (SDS), désormais filiale de Safran Electronics & Defense, a conforté sa position de numéro un mondial dans le segment sol pour l’instrumentation d’essais, les télémesures et les télécommunications spatiales. Le 12 octobre, elle a inauguré une nouvelle extension de son centre d’ingénierie ainsi que de production d’antennes et de stations sol à La Teste-de-Buch, près du bassin d’Arcachon.

Le site, qui regroupe les activités de R&D, de production et de soutien aux clients pour les antennes et stations sol destinées au secteur spatial et aux essais en vol, a vu sa surface doubler, passant à 6 850 m2.

Cet article compte 790 mots.