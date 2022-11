Le groupe Safran poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de l’équipementier breton Syrlinks par Safran Electronics & Defense, qui devrait l’intégrer dans son portefeuille de solutions spatiales.

Créée en 2011 et basée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, Syrlinks est une PME de 140 personnes spécialisée dans le domaine des systèmes embarqués pour les télécommunications spatiales et les services de positionnement, navigation et synchronisation (PNT).

