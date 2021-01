Salves de missiles en prélude à la diplomatie

La non-prolifération balistique et nucléaire figure en tête d’agenda du nouveau président américain. Téhéran et Moscou le lui ont rappelé par l’exemple. Priorités de l’équipe de Joe Biden : prolonger le traité New Start avec la Russie et maintenir un statu quo nucléaire avec l’Iran.

Cela va finir par devenir une tradition. Quand un nouveau président américain entre en fonction, ses adversaires stratégiques font montre de leurs capacité balistiques. Pour Donald Trump, la Chine, l’Iran et la Corée du nord avaient fait le show. Joe Biden, lui, devra se contenter d’une salve de missiles iraniens, et dans une moindre mesure d’une démonstration de force russe en décembre, janvier étant traditionnellement une période de pause à Moscou pour cause de Noël orthodoxe.

Pyongyang, de son côté, a réaffirmé sa capacité de dissuasion nucléaire et s’apprêterait à tester un sous-marin nucléaire lanceur d’engins.

