Le nouveau missile à propulsion solide nord-coréen Hwassong 18, dont un deuxième exemplaire a volé en juillet, pourrait être le résultat d’une coopération avec la Russie.

Le missile balistique intercontinental nord-coréen Hwassong 18, à capacité nucléaire, est-il réellement un développement local, ou a-t-il bénéficié d’un transfert de technologie de la Russie ? Voire, s’agirait-il d’un missile de fabrication russe ? La question a été posée par Theodore Postol, professeur en science, technologie et politique de sécurité nationale du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et ancien conseiller sur les questions de stratégie nucléaire du Chef des opérations navales, équivalent américain du chef d’État major de la Marine. Les implications d’un tel scénario sont gravissimes.

Cet article compte 960 mots.