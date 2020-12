Le Space Rider a son équipe industrielle

Après les États-Unis et la Chine, l’Europe va se doter de sa mini-navette spatiale avec le Space Rider. Ce drone orbital réutilisable sera développé en Italie pour l’ESA.

Un an après la ministérielle de Séville, l’ESA poursuit la signature des contrats industriels rendus possibles par l’enveloppe de 14,4 Md€ sur laquelle se sont engagés ses États membres. Le 9 décembre, Thales Alenia Space et Avio ont ainsi signé un contrat de co-maîtrise d’œuvre de 167 M€ pour le développement du petit avion spatial Space Rider, dérivé du démonstrateur IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), qui a volé en 2015.

Cette mini-navette inhabitée, automatique et réutilisable, donnera à l’Europe une capacité d’aller-retour régulier sur orbite basse à partir de 2023, soit un an plus tard que ce qui était annoncé avant la ministérielle.

