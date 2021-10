SpaceX aurait passé la barre des 100 Md$ de valorisation

Par le biais d’une énième levée de fonds, SpaceX, la société d’Elon Musk, vient de passer le cap des 100 Md$ de valorisation théorique, sans réel rapport avec la valeur de son actif et son volume d’activité.

SpaceX n’en finit plus de fonctionner comme une start-up. Même si la société d’Elon Musk a été créée depuis dix-neuf ans, elle n’en continue pas moins de lever des fonds à un niveau comparable à son chiffre d’affaires, pour financer ses investissements et son fonctionnement. Au passage, elle rehausse le montant de ses actions et voit sa capitalisation atteindre de nouveaux sommets.

La dernière levée en date aurait atteint 765 M$, avec des actions dont le cours atteint désormais 560 $, ce qui permettrait à SpaceX d’afficher une valorisation à 100,3 Md$.

