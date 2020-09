Le SSJ 100 en voie de russification

La Russie investit pour relancer son avion régional Superjet 100 (SSJ 100) en retirant tous les éléments issus de la coopération avec l’industrie internationale et notamment Safran.

La russification du SSJ 100 va coûter entre 120 et 130 Md de roubles (1,35 à 1,46 Md€), dont la moitié environ servira au développement du moteur PD-8, destiné à remplacer le SaM146 de PowerJet, la coentreprise de Safran et du motoriste russe ODK Saturn. Ce chiffre a été révélé le 16 septembre par le quotidien économique russe Vedomosti, citant des sources au sein du conglomérat d’État Rostec et de sa filiale OAK, qui regroupe l’ensemble des avionneurs russes.

