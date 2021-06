Le Starship vise l’orbite et intéresse le Pentagone

Le Starship a démontré sa capacité à voler et à se poser, mais pas encore à revoler. Elon Musk prévoit de brûler les étapes en l’envoyant sur orbite. Au Pentagone, on étudie sa possible utilisation pour le transport de fret en urgence.

Elon Musk change souvent d’avis et le programme d’essais de la navette Starship de SpaceX s’adapte en conséquence. Après le succès du vol du démonstrateur SN15 le 5 mai, il avait été question de le faire revoler, ce qui aurait permis de démontrer sa réutilisation. Il a donc été réinstallé sur le pas de tir le 14 mai, mais ses moteurs Raptor ont été déposés, et il a été ramené au hangar le 26 mai.

Un démonstrateur SN16 serait prêt à voler et les modèles SN17 à SN19 semblent avoir été abandonnés, alors même que la FAA (Federal Aviation Administration) avait donné son aval pour les faire voler. Les portions déjà réalisées des trois démonstrateurs vont donc être ferraillées.

