Supersonique : Boom présente le XB-1

Comme annoncé précédemment, le démonstrateur du nouvel avionneur supersonique américain a été présenté au cours d’un show partiellement enregistré sur internet le 7 octobre.

Le patron de l’entreprise basée à Denver, Blake Scholl, a tenu l’antenne près d’une heure, faisant intervenir équipe de conception, vétérans de l’Armée de l’air et astronautes, futurs pilotes d’essais et professionnel du marketing, avant de présenter la sortie de hangar de l’appareil. De multiples références ont été faites au Concorde et une longue liste de partenaires, parmi lesquels Gulfstream, SpaceX et Amazon, a été citée.

Le XB-1 devrait voler en 2021, avec un pilote, avec l’ambition de développer ensuite l’Overture, premier avion commercial supersonique depuis le Concorde. L’Overture doit permettre à 44 passagers de voler en quatre heures de Paris à Washington pour un prix équivalent à celui d’un vol en business dans un avion classique.