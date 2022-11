La décarbonation de l’économie pourrait passer par l’espace. Jeff Bezos avait proposé de déplacer les industries polluantes sur orbite. La Commission européenne a demandé à Thales Alenia Space de s’intéresser à l’une d’entre elles : le « cloud ».

La numérisation et la dématérialisation galopante de notre société a entraîné la naissance du mythe du « cloud », cet éléments distant et éthéré du cyberespace où l’on peut délocaliser le stockage de ses données voire ses laborieuses activités de calcul. Bien évidemment, ce nuage n’est est pas un, mais en plus il se trouve être une source grandissante d’émissions de gaz à effets de serre au point de participer à hauteur de 2 % dans le forçage climatique d’origine anthropique, tout en consommant 3 % de la production électrique globale.

