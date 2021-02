Trois contrats pour le drone de combat Longshot

Les futurs chasseurs de l’US Air Force pourraient effectuer leurs missions d’interception en compagnie de drones de combat Longshot, chargés de se porter à la rencontre de l’ennemi pour l’engager à grande distance. L’industrie a reçu les premiers contrats de développement.

Le 12 février, la Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) a signé un contrat de 9 M$ sur un an avec General Atomics Aeronautical Systems pour la première phase du développement du drone de combat Longshot, qui servira d’effecteur déporté pour le combat air-air. Ce contrat est le premier d’une série de trois annoncée quatre jours plus tôt par le bureau de Technologie tactique (TTO : Tactical Technology Office) de l’agence du Pentagone. Deux autres contrats similaires sont prévus avec Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Cet article compte 960 mots.