L’UltraFan de Rolls-Royce commence ses essais au sol

Malgré des années difficiles marquées par une succession de crises avec ses moteurs plus classiques, Rolls-Royce a réussi à entamer les essais au banc de l’UltraFan, plus gros moteur aéronautique civil du monde. Le projet est crucial pour l’avenir du motoriste, pour l’instant distancé par ses concurrents, et alors que les projets de motorisation alternative commencent à poindre.

Rolls-Royce a enfin fait tourner son prototype UltraFan. Plus gros moteur aéronautique civil du monde, il était en gestation depuis 2014 et est passé par nombre d’étapes avant d’effectuer ses premiers tours le 24 avril dernier.

L’enjeu est de taille pour le motoriste britannique, qui a affronté de nombreuses difficultés ces dernières années. Les défauts constatés sur les Trent 1000 ont grandement impacté sa capacité de financement, sans compter le Covid-19 et les défis techniques.

Les premiers tests, sur le banc d’essais 80 spécialement construit pour lui à Derby, dans le centre de l’Angleterre, sont déjà une victoire pour l’industriel.

Cet article compte 1050 mots.