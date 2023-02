La Darpa vient de confier à General Atomics, associé à Maritime Applied Physics Corp., et à Aurora Flight Sciences, avec Gibbs & Cox et ReconCraft, l’étude d’un avion hydravion cargo lourd utilisant l’effet de sol à la manière des Ekranoplans naguère développés par les Soviétiques. Le programme Liberty Lifter vise une capacité d’emport similaire au C-17, une altitude de vol jusqu’à 3 000 m et des opérations sur une mer de force 5. Le développement d’un démonstrateur X-Plane pourrait être décidé à la mi-2024.

