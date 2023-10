ArianeGroup croit à son concept Susie, présenté il y a un an, et a développé un démonstrateur à échelle réduite pour valider certaines des briques technologiques liées à son retour sur Terre, à la fin de son vol atmosphérique.

Lors du congrès international d’astronautique de Paris, le 17 septembre 2022, ArianeGroup avait fait sensation en dévoilant Susie (Smart Upper Stage for Innovative Exploration), un concept d’étage supérieur multi-missions, récupérable et réutilisable, pour la desserte orbitale et l’exploration, compatible avec Ariane 64 et les éventuels lanceurs semi-réutilisables qui lui succéderont. Treize mois plus tard, le 24 octobre, un démonstrateur à échelle réduite entamait sa première campagne d’essais aux Mureaux.

