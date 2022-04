La Darpa a testé un second prototype de missile hypersonique propulsé par un superstatoréacteur mais a repoussé l’annonce de l’essai en raison de l’utilisation de munitions hypersoniques pour des frappes en Ukraine.

Mi-mars, la Darpa (Defense Advanced Research Program Agency) et l’US Air Force ont réalisé le premier vol d’essai du missile hypersonique aérobie Hawc (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) dans la version développée par Lockheed Martin et Aerojet Rocketdyne. Un autre concept, conçu par Raytheon et Northrop Grumman, avait déjà été testé en septembre dernier.

Le test a toutefois été passé sous silence pendant plusieurs semaines, car il intervenait juste après les premières frappes de missiles hypersoniques russes Kinjal en Ukraine.

