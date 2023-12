Une année record pour les commandes

La reprise est là, et elle coïncide avec le renouvellement des flottes. Les commandes d’avions s’envolent donc, surtout chez Airbus, d’autant que les compagnies cherchent à retenir un maximum de créneaux pour être livrées le plus rapidement possible en appareils plus sobres et mieux adaptés au marché.

L‘année qui s’achève sera celle de tous les records pour Airbus grâce à l’A321neo… et à l’A350.

Le géant européen s’apprête a boucler la meilleure année de son histoire en termes de commandes nettes, dépassant le précédent de 2013, avec vraisemblablement quelque 1 700 achats nets d’avions, contre 1 503 à l’époque. Il pourrait même dépasser pic historique de commandes brutes datant de 2014, qui était de 1 796 appareils.

Le constructeur de Toulouse affiche 1 512 commandes brutes au 30 novembre et 1 395 nettes, ce qui porte son carnet à 8 011 appareils au terme d’une année marquée par plusieurs commandes géantes (Air India, IndiGo, Turkish Airlines).

