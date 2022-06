Charleroi concurrencera-t-elle bientôt Toulouse comme capitale européenne du spatial ? Sans aller jusque là, la métropole du Hainaut abritera prochainement une usine à produire les microsatellites à la chaîne.

La start-up belge Aerospacelab voit grand. À peine a-t-elle inauguré son centre de production Monnet à Ottignies-Louvain-La-Neuve, à 30 km au sud-est de Bruxelles, qu’elle pose la première pierre d’une nouvelle usine, bien plus ambitieuse, à Marcinelle, près de Charleroi. Le centre Monnet a été dimensionné pour produire jusqu’à 24 satellites par an, la nouvelle usine vise d’en sortir plus de vingt fois plus : jusqu’à 500 satellites par an, à partir de 2025.

