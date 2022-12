United Airlines commande cent 787 et cent 737 MAX

Après des mois de discussions avec Airbus et Boeing , United Airlines a finalement choisi l’Américain pour renouveler sa flotte et profiter de la reprise après la pandémie.

Boeing remporte la mise. United Airlines a passé une commande de cent 787 et placé une option pour cent appareils supplémentaires, afin de rajeunir sa flotte et accompagner la reprise post-Covid sur le long-courrier. Il s’agit de « la plus importante commande de gros porteurs par un transporteur américain dans l’histoire de l’aviation commerciale », a-t-elle indiqué dans un communiqué le 13 décembre.

Cette commande s’accompagne d’une autre de cent 737 MAX, dont 44 par la confirmation d’options pré-existantes, livrables entre 2024 et 2026, et 56 nouvelles commandes à livrer entre 2027 et 2028. Cela porte à 443 le nombre de 737 MAX que la compagnie basée à Chicago a en commande auprès de Boeing. United Airlines avait déjà commandé deux-cents 737 MAX et 70 A321neo en 2021, sa plus grosse commande à l’époque, qui s’ajoutait aux autres 737 MAX déjà commandés.

