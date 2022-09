Varsovie a commandé des FA-50 sud-coréens

La Pologne a notifié à l’avionneur sud-coréen KAI la première tranche d’une commande de chasseurs légers FA-50 signée entre les gouvernements de Varsovie et de Séoul au milieu de l’été. Ils remplaceront les derniers appareils d’origine soviétique encore en service.

Pour rééquiper son aviation militaire, la Pologne ne se tourne toujours pas vers l’Europe, mais pour une fois elle ne se tourne pas vers les États-Unis non plus. Dans le cadre d’un marché conclu le 28 juillet dernier, Varsovie va se procurer 48 chasseurs légers FA-50 Fighting Eagle auprès de KAI (Korea Aerospace Industries) afin de remplacer ses antiques MiG-29 et Su-22 hérités de l’ère soviétique. La première tranche du contrat vient d’être notifiée à l’avionneur sud-coréen.

