Vega C enregistre son premier échec

Pour son premier vol commercial, après le succès de son vol de qualification le 13 juillet dernier , le lanceur européen Vega C vient de connaître son premier échec, le troisième pour la filière Vega en 22 vols. Article remis à jour après la conférence de presse d’Arianespace le 21 à 16 h 00 TU.

Le lanceur Vega C VV22 a décollé du Centre spatial guyanais à 01 h 47 TU dans la nuit du 20 au 21 décembre, avec à son bord les satellites d’observation Pléiades Neo 5 et 6 pour le compte d’Airbus Defence & Space. La propulsion du premier étage P120C (commun avec Ariane 6) s’est déroulée nominalement. Après 144 secondes de vol le second étage Zefiro Z40 s’est séparé et s’est allumé lui aussi nominalement, a expliqué Pierre-Yves Tissier, directeur technique d’Arianespace.

