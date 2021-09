Vers la certification du C919 et la production du CR929

Tandis que le 737 MAX de Boeing reste interdit de vol en Chine , Pékin se prépare à introduire son propre C919 et fait progresser son programme CR929 avec la Russie pour accéder au marché mondial de l’aviation civile.

L’aéronautique chinoise est prête pour le grand bond en avant. Le monocouloir C919 de Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) est sur le point d’achever son programme de certification et un premier avion devrait être livré d’ici à la fin de l’année. Six appareils effectuent des vols d’essais sur quatre sites, en vue de la délivrance d’un certificat de navigabilité.

Selon le Quotidien de la Libération, la compagnie de lancement, China Eastern Airlines, a déjà signé les premiers contrats d’achat. Au total, le carnet de commandes du C919 s’élève à 815 exemplaires auprès de 28 compagnies. Le nouveau venu ambitionne de concurrencer les A320 d’Airbus et les 737 de Boeing avec une capacité de 168 passagers sur 5 500 km. Il possède sa propre version du moteur Leap, de CFM, coentreprise de GE et Safran.

