Vers une recapitalisation d’Air France-KLM

Les Pays-Bas sont près à mettre à la poche de nouveau pour sauver leur fleuron national. KLM, la plus vieille compagnie du monde, a déjà reçu 1 Md€ de prêt de la part de l’État néerlandais, en plus des 2,4 Md€ empruntés auprès de onze banques et garanti par La Haye à hauteur de 90 %. Mais cela ne suffira pas à sauver à la fois KLM et Air France. Benjamin Smith, le dirigeant du groupe Air France-KLM réunissant les deux compagnies, a prévenu que les aides de 7 Md€ de Paris, en sus du prêt garanti de 4 Md€, permettraient de tenir « moins de douze mois ».

