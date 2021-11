Viasat et Inmarsat, deux des plus grands opérateurs de satellites géostationnaires pour le haut débit vont fusionner afin de créer un géant, intégré verticalement, capable de s’imposer sur un marché en pleine expansion et de damer le pion aux nouveaux entrants, notamment les mégaconstellations.

La consolidation tant de fois annoncée des opérateurs de satellites géostationnaires vient-elle de commencer ? Le 8 novembre, l’opérateur américain Viasat a annoncé son intention d’acquérir Inmarsat, l’ancien opérateur international des télécommunications maritimes devenu opérateur privé britannique des télécommunications mobiles en 1999. La transaction, qui s’élève à 7,3 Md$, devrait créer un nouveau géant mondial dans le domaine des liaisons à haut débit, avec des capacités sur différentes orbites et dans de nombreuses bandes du spectre.

