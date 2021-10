Virgin Galactic n’en finit pas de ne pas voler

D’interdiction de vol en immobilisation pour maintenance, le SpaceShip Two de Virgin Galactic voit son entrée en service opérationnel sans cesse reportée, tandis que son rival New Shepard marque des points.

En juillet, Sir Richard Branson a pris des risques pour être le premier à tutoyer le plancher de l’espace à bord de son SpaceShip Two VSS Unity et damer le pion à Jeff Bezos qui a volé 21 km plus haut sur son New Shepard, mais neuf jours plus tard. Trois mois plus tard, l’avion-fusée de Virgin Galactic n’a toujours pas revolé, tandis que la capsule suborbitale de Blue Origin a déjà enchainé deux vols de plus, dont un avec des passagers payants.

Cet article compte 950 mots.