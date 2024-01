Vulcan inaugure une année riche en nouveaux lanceurs

L’année 2024 a débuté avec le succès du premier vol d’un lanceur très attendu : le Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA), successeur de l’Atlas 5. Plusieurs autres nouveaux lanceurs de même catégorie devraient suivre cette année, avec notamment Ariane 6 en Europe et le New Glenn de Blue Origin. Après des échecs en 2023, le H-3 japonais et le Starship de SpaceX seront également sur les rangs.

Le premier des deux vols de qualification du nouveau lanceur Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA), a eu lieu le 8 janvier à 07 h 18 TU. Le successeur de l’Atlas 5 a décollé du complexe SLC-41 de Cape Canaveral avec à son bord la sonde lunaire privée Peregrine One d’Astrobotic Technology. Cette mission « Cert 1 » (pour certification) a atteint tous ses objectifs. Un second vol de qualification (« Cert 2 ») est prévu en avril, avec Tenacity, le premier cargo ailé Dream Chaser de Sierra Space, qui doit effectuer une mission de démonstration de ravitaillement de la Station spatiale internationale.

