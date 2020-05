Le X-37B prépare le transfert d’énergie par micro-ondes

Pour son sixième vol orbital, l’avion spatial X-37B de l’US Space Force emporte une expérience qui préparera la transmission d’énergie vers la Terre.

La génération d’énergie dans l’espace, grâce à de vastes fermes solaires, et son transfert vers la Terre via un faisceau de micro-ondes s’est implantée dans l’imaginaire collectif dans les années 1970. Elle faisait partie des grandes promesses de la Nasa de l’ère post-Apollo et pré-navette, illustrée par les vision futuristes du physicien Gerard K. O’Neill, chantre de la colonisation de l’espace, à une époque où la navette devait ouvrir la colonisation de l’orbite terrestre.

La réalité technique du transport spatial a rendu caduques la plupart de ces visions, mais les études théoriques sur les centrales solaires orbitales (SSPS : Solar Space Power Stations) continuent de faire l’objet de sessions spécialisées dans les congrès d’astronautique.

Une première démonstration préparatoire – sans réel transfert d’énergie – sera réalisée lors de la nouvelle mission de l’avion spatial X-37B. Celui-ci a été mis sur orbite le 17 mai, probablement pour un vol de plus de deux ans sur orbite basse.

