Après avoir consolidé ses activités d’aérostructures en France avec la création d’Airbus Atlantic le 1er janvier, Airbus s’apprête à en faire autant en Allemagne, en cédant au passage certains sites historiques. La nouvelle structure sera intégrée six mois après son homologue française.

Airbus parachève sa réorganisation dans le domaine des aérostructures en Allemagne et en France. L’avionneur européen a annoncé début février un accord outre-Rhin pour regrouper en une même entité ses activités d’aérostructures (environ 10 000 emplois) à compter du 1er juillet 2022 et céder les activités de production de pièces détachées et de sous-ensembles de Premium Aerotec. En France, Airbus Atlantic, une filiale à 100 % du constructeur aéronautique, a vu le jour le 1er janvier. Ces réorganisations avaient été annoncées en avril 2021 dans l’objectif d’élever l’assemblage d’aérostructures au rang de cœur de métier parmi les activités d’Airbus.

