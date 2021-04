Airbus réintègre les activités d’aérostructures

Treize ans après les externalisations du plan Power 8, Airbus a décidé de développer les activités liées à l’assemblage et toutes les aérostructures en prévision des nouvelles architectures à venir.

En 2008, Airbus appliquait le plan Power 8, une réorganisation massive accompagnée de licenciements, qui tirait les conséquences des retards et des surcoûts de l’A380. À Nordenham et Varel, dans le nord de l’Allemagne, où étaient fabriqués des fuselages, les ouvriers manifestèrent leur crainte que leurs usines soient vendues. Ces peurs étaient renforcées par l’essor des pièces et aérostructures en carbone, pour l’A350, qui nécessitaient des fours spéciaux dont ne disposaient pas ces sites. Airbus s’engagea à l’époque seulement à aider ces usines externalisées pendant dix ans.

Treize ans plus tard, la situation a bien changé.

Cet article compte 370 mots.