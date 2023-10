Les travaux du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont montré que le réchauffement global du climat est proportionnel à la quantité de carbone fossile introduite dans l’atmosphère. Pour le limiter, une option est de retirer autant de carbone qu’on en injecte. C’est l’approche retenue par Airbus.

Airbus engrange un premier contrat de captage et de stockage du carbone atmosphérique. Le géant européen a enrôlé EasyJet dans son offre « Airbus Carbon Capture », qui utilise le captage et le stockage direct du CO 2 dans l’air, DACCS (Direct Air Carbon Capture & Storage), pour offrir aux compagnies aériennes des crédits d’élimination du carbone dans le cadre de leur stratégie de réduction des émissions.

La low cost britannique devient ainsi « la première compagnie aérienne au monde à signer un contrat avec Airbus pour son initiative de réduction des émissions de carbone », a indique le constructeur européen.

