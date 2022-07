Le sujet de la décarbonation est désormais pris en compte par tous les industriels dans leurs recherches. Rendre l’industrie aérospatiale plus écologique est devenu un axe majeur pour l’innovation.

La décarbonation ne touche plus seulement l’aérien. Le spatial est désormais concerné lui aussi. Après avoir cherché à réduire la pollution en modifiant les ergols, les recherches menées par la filière Ariane pour rendre les lancements plus écologiques avancent à grand pas, avec le lancement du projet Hyguane en Guyane.

Les premiers promoteurs d’une forme de sobriété ont été les motoristes des avions, dans le but affiché autrefois de diminuer la consommation, et d’offrir des profits supplémentaires aux compagnies. Les nouvelles technologies mises au point ont été couronnées de succès : un A320neo consomme en moyenne 15 % de moins qu’un A320ceo, lancé en 1987. La réduction d’émissions est encore plus impressionnante sur cinquante ans : la consommation s’est réduite de 40 % entre le premier 737 et le 737 MAX.

