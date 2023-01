Airbus Helicopters a fait une bonne année 2022

Le constructeur européen Airbus Helicopters a réalisé une bonne année 2022, sur la lancée de la reprise post-Covid-19. Il table désormais sur l’augmentation des budgets militaires pour continuer ces bonnes performances.

Avec 344 livraisons en 2022 (soit quatre de plus que l’année précédente) et 362 commandes nettes (374 avant annulations), le groupe de Marignane et Donauwörth a confirmé sa place de leader du marché des hélicoptères. Airbus Helicopters capitalise toujours 52 % des parts de ce marché pour les appareils civils et parapublics.

L’appareil le plus vendu reste l’hélicoptère léger H125 (ex-Ecureuil), commandé à 161 exemplaires en 2022. Mais le marché des hélicoptères parapublic repart, avec 83 commandes de H145.

