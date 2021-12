Airbus prend quatre clients historiques à Boeing

Airbus a remporté coup sur coup trois campagnes majeures auprès de quatre compagnies au détriment de son rival Boeing. Qantas, KLM, Transavia France et Transavia Pays-Bas, qui exploitaient jusque-là des 737, ont opté pour l’A321neo et l’A220, entérinant la domination de l’avionneur toulousain sur le segment du moyen-courrier.

Grand chelem pour Airbus. Quatre compagnies clientes historiques du 737 ont décidé de renouveler leur flotte de monocouloirs chez l’Européen. Première annonce le 15 décembre : Airbus remporte le marché de renouvellement de la flotte domestique moyen-courrier de Qantas et de sa filiale régionale QantasLink, jusque-là aux mains de son concurrent américain. La compagnie australienne s’est engagée sur une première commande ferme de vingt A321XLR et autant d’A220. Celle-ci est assortie de 94 options d’achat pour des livraisons au cours des dix prochaines années, marquant la sortie progressive de sa flotte de soixante-quinze 737 et vingt 717 de Boeing.

Seconde annonce le lendemain : KLM et les filiales Transavia France et Transavia Pays-Bas du groupe Air France-KLM emboîtent le pas de la compagnie tricolore et signent elles aussi avec Airbus. Le groupe franco-néerlandais a commandé 100 A320neo et A321neo destinés aux deux compagnies, avec des droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires. Jusque-là, la flotte moyen-courrier des trois compagnies étaient composée exclusivement de 737.

