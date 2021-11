Airbus relève ses objectifs et veille sur ses fournisseurs

Au troisième trimestre 2021, Airbus affiche une santé éclatante malgré le Covid, mais garde un œil attentif sur sa chaîne d’approvisionnement, indispensable à la poursuite de son retour à pleine cadence.

Airbus a relevé ses objectifs financiers pour 2021 et maintenu sa prévision de livraisons de 600 avions d’ici à la fin de l’année, contre 566 l’an dernier, à la faveur de l’amélioration progressive du trafic aérien grâce notamment à la vaccination. Le géant européen procède à une remontée en puissance sur le moyen-courrier, et plus modeste sur long-courrier, tout en surveillant de très près ses fournisseurs alors que la forte reprise de l’activité mondiale provoque des tensions qui risquent potentiellement de peser sur l’écosystème de l’aérien.

« Les résultats sur les neuf premiers mois de l’année reflètent une bonne performance de l’ensemble de l’entreprise ainsi que l’attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité », a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus. « Alors que la reprise mondiale se poursuit, nous surveillons de près les risques potentiels auxquels est exposé notre secteur. Nous nous employons à sécuriser la montée en cadence de la famille A320 tout en nous assurant que les capacités adaptées en termes industriels et dans la chaîne de fournisseurs sont en place », a-t-il ajouté.

