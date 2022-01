Allegiant passe d’Airbus à Boeing

Réponse du berger à la bergère : en décembre Airbus a ravi quatre clients historiques à Boeing, en janvier Boeing conquiert un client d’Airbus. Allegiant a choisi de passer de monocouloirs européens d’occasion à des 737 MAX neufs.

Boeing riposte à Airbus. L’avionneur américain a placé cinquante 737 MAX auprès de la compagnie ultra-low cost américaine Allegiant, qui exploitait jusque-là une flotte fournie intégralement par Airbus. Le contrat comporte une option pour cinquante appareils supplémentaires. Les trente 737 MAX7 et vingt 737 MAX8-200 à haute densité de passagers commandés seront livrés de 2023 à 2025. Allegiant exploite actuellement une flotte de 108 A319 et A320. Pour le constructeur de Seattle, c’est une réponse aux commandes qu’Airbus a remporté auprès de ses clients historiques : Qantas, KLM et les deux Transavia.

Cet article compte 600 mots