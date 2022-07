Le 7 juillet se tenait à Remire-Montjoly, près de Cayenne, le premier sommet sur l’hydrogène en Guyane. Le projet Hyguane, qui vise à décarboner la filière, en particulier pour les applications spatiales, en était la vedette.

Ariane 5 aujourd’hui et Ariane 6 demain ne consomment pas de kérosène pour leur propulsion, mais de l’hydrogène liquide. Or, à ce jour, la production de celui-ci dans l’usine d’Air Liquide Space Guyane (ALSG) du Centre spatial guyanais (CSG) est réalisée par reformage à la vapeur d’éthanol importé de Trinidad et Tobago, un procédé qui génère directement une forte quantité de CO 2 . Afin de réduire cette empreinte carbone, le projet Hyguane (Hydrogène guyanais à neutralité environnementale) a été préparé par ALSG en partenariat avec l’ESA et le Cnes pour construire un démonstrateur industriel de production d’hydrogène par électrolyse, alimenté par l’énergie solaire.

