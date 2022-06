C’est officiel, Ariane 6 ne volera pas en 2022. Le programme accumule plus de deux ans et demi de retard, alors que son besoin se fait de plus en plus pressant.

Il n’aura échappé à personne qu’en ce mois de juin 2022, le premier exemplaire d’Ariane 6, dit CTM (Combined Test Model) est bien à Kourou depuis janvier, mais il ne se dresse pas encore sur la table de l’ensemble de lancement Ariane n°4 (ELA-4) comme il était prévu qu’il le fasse depuis plusieurs mois. À Lampoldshausen, les équipes s’activent sur l’étage supérieur HFM (Hot Firing Model), installé sur le banc d’essai P5.2 depuis février 2021, mais il n’a toujours pas été mis à feu. Le programme Ariane 6 continue de prendre du retard.

Le 13 juin, à la veille d’un Conseil de l’ESA, son directeur général Josef Aschbacher, invité de l’émission HardTalk sur la BBC, a confirmé ce dont tout les observateurs se doutaient : « Ariane 6 volera dans le courant de l’an prochain ».

