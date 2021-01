Arianespace mise sur Soyouz et OneWeb pour 2021

L’année 2021 s’annonce difficile pour le transport spatial européen : Ariane 5 arrive en fin de vie, Vega a subi un échec, leurs successeurs sont en retard et le marché est atone. Heureusement, il y a encore l’infatigable Soyouz et des grappes de OneWeb à lancer.

L‘année 2021 d’Arianespace a démarré avec un air de déjà-vu : le retour en vol de Vega, le premier vol de Vega C, la préparation d’Ariane 6 pour un premier vol l’an prochain et un manifeste dominé par des lancements pour OneWeb. Ce programme ressemble furieusement à celui qui était prévu pour 2020. La pandémie de Covid-19, la faillite de OneWeb et le second échec de Vega sont passés par là.

En présentant ses traditionnels vœux à la presse, Stéphane Israël a rompu avec une tradition de près de quarante ans en n’annonçant pas combien de lancements étaient prévus pour 2021. « La concurrence ne le fait pas, je ne vois pas pourquoi je continuerais à le faire », a-t-il expliqué, souhaitant réduire la pression qu’il s’impose ainsi chaque année à lui même. Tout au plus indique-t-il un objectif de « plus d’un vol par mois ».

Cet article compte 1 190 mots.