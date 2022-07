La Grèce poursuit la modernisation de son aviation militaire et souhaite devenir le premier pays à faire voler de concert des Rafale et des F-35A, ce qui pourrait être instructif sur les mérites respectifs et l’interopérabilité des deux avions de combat.

À l’issue du sommet de l’Otan à Madrid, le premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis a annoncé officiellement le 30 juin que son gouvernement avait envoyé une requête aux États-Unis pour l’acquisition de vingt avions de combat F-35A de Lockheed Martin. Un second lot d’appareils serait également envisagé à terme. « Notre intention est d’acquérir un escadron de F-35 avec une option pour un second », a expliqué Kyriákos Mitsotákis. » L’envoi d’un courrier de demande (Letter of Request) il y a quelques jours « fait partie de ce processus », a-t-il indiqué.

