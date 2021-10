Aura Aero : 200 avions régionaux électriques à Toulouse

L’industrie se positionne pour la transition vers l’aviation décarbonée. Le loueur irlandais Amedeo envisage de commander 200 avions régionaux électriques à Aura Aero.

Une percée sur le marché en devenir de l’aviation régionale électrique : la start-up toulousaine Aura Aero a signé un partenariat stratégique et une lettre d’intention avec la société de leasing Amedeo, basée à Dublin, pour 200 exemplaires de son futur avion commercial électrique de 19 places, baptisé ERA (Electric Regional Aircraft).

L’appareil de 8 t, doté de six moteurs à hélice montés sur une aile haute à forte élongation, sera un avion de transport régional à propulsion électrique de 19 places, ce qui représente la capacité maximale pour rester dans la qualification « aviation légère », explique Jérémy Caussade, le cofondateur et président d’Aura Aero. « Le but est d’avoir la capacité d’opérer des vols zéro émission sur des distance courtes, qu’on estime à l’heure actuelle entre 300 et 400 km, et qui continuera a évoluer au fur et à mesure que la technologie des batteries pourra progresser. »

