Awacs : Des E-7 pour remplacer les E-3 américains

La question du remplacement des E-3 Sentry vieillissants commence à se poser sérieusement pour les pays et les organisations qui les exploitent en capacité Awacs. L’US Air Force a sélectionné pour sa part le E-7 Wedgetail, sans avoir vraiment le choix.

Basé sur la cellule du vénérable Boeing 707, le E-3 Sentry a fêté en février le cinquantenaire de son premier vol et le dernier exemplaire produit est sorti d’usine voici trente ans. Entré en service au sein de l’US Air Force en 1977, pour y assurer la fonction de système de détection et de commandement aéroporté (Awacs : Airborne Warning and Control System), il devra être remplacé prochainement et la décision américaine a de fortes chances d’influencer celle des autres opérateurs de l’appareil : Otan, Royal Saudi Air Force et Armée de l’air et de l’espace française.

Le 26 avril, dans un communiqué laconique, l’US Air Force annonçait avoir sélectionné le E-7 Wedgetail, basé sur la cellule du 737, et qu’un premier contrat serait passé durant la prochaine année fiscale.

