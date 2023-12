Boeing s’apprête à atteindre son objectif de livraisons cette année… qu’il avait revu à la baisse d’environ 10 % en octobre. Le géant américain a livré 56 avions en novembre, dont quarante-cinq 737 MAX et six 787, ce qui porte respectivement à 343 et 62 le nombre des livraisons pour chacune des deux familles d’appareils à fin novembre. L’avionneur vise « entre 375 et 400 » livraisons pour le monocouloir et entre 70 et 80 pour le « Dreamliner ».

