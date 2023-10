Le 737 MAX continue de freiner Boeing

Boeing a présenté ses résultats pour le troisième trimestre et, sans surprise, les problèmes avec Spirit se font sentir sur les livraisons. Mais ce n’est pas le seul programme qui pèse sur les comptes du géant américain.

Boeing révise à la baisse les livraisons de 737 MAX cette année. Le géant américain vise désormais entre 375 et 400 livraisons de son monocouloirs en 2023, contre 400 à 450 jusque-là en raison des problèmes de qualité rencontrés par son sous-traitant Spirit AeroSystems, a-t-il indiqué à l’occasion de sa publication du troisième trimestre.

Le constructeur aéronautique maintient en revanche ses prévisions pour le 787, avec un objectif qui reste situé entre 70 et 80 appareils. Il a livré 105 avions au cours du trimestre, contre 112 un an plus tôt, dont soixante-dix 737 MAX (88 en 2022).

Cet article compte 640 mots.