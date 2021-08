Boeing livre des 737 MAX mais pas de 787

Boeing a livré 184 appareils depuis le début de l’année, principalement des 737 MAX, mais n’a toujours pas repris les livraisons de 787, interrompues à deux reprises depuis 2020. Le constructeur américain a livré 28 appareils en juillet, dont vingt-deux monocouloirs et cinq long-courriers – quatre cargo et un ravitailleur KC-46 à l’US Air Force. David Calhoun, le patron de Boeing, a confirmé lors de la conférence de résultats le 28 juillet que l’avionneur abaisserait la cadence de production du 787 à moins de cinq appareils par mois, avant de revenir à ce niveau dès que possible. Une centaine de 787 sont en attente de livraison, dont moins de la moitié pourront être livrés cette année.

