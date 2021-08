Début de la fin du cauchemar pour Boeing qui a présenté ses premiers résultats positifs depuis le début de 2020. Le retour en vol du 737 MAX y est pour beaucoup et l’emploi s’en ressent.

Boeing est repassé dans le vert pour la première fois depuis presque deux ans, grâce aux 737 MAX dont les livraisons se sont accélérées depuis le retour en vol de l’appareil il y a neuf mois. Le géant américain annonce un bénéfice de 567 M$ au deuxième trimestre contre une perte de 2,39 Md$ il y a un an. Le chiffre d’affaires est ressorti à 16,99 Md$ et le bénéfice d’exploitation à 755 M$, contre une perte de 3,32 Md$ un an plus tôt. Le géant américain a livré 156 appareils à fin juin, dont 105 737 MAX (130 depuis la reprise des vols en décembre dernier), et enregistré 180 commandes nettes d’avions. Son carnet de commandes s’élève à 4 155 appareils.

