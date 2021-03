Boeing renoue avec les commandes

En février, Boeing a enregistré plus de commandes que d’annulations, une première depuis deux ans qui laisse présager une sortie du tunnel pour l’avionneur américain.

Boeing reprend des couleurs. Après United Airlines, l’avionneur a reçu une nouvelle commande de 737 MAX, 24 appareils au profit de la société d’investissement 777 Partners, auxquels s’ajoutent 60 avions supplémentaires en option. « Il s’agit d’une commande importante qui témoigne de la confiance de 777 Partners dans le 737-8 et la reprise du marché, s’est félicité Ihssane Mounir, le directeur commercial de Boeing. Nous sommes impatients de livrer ces jets et de soutenir une mise en service sûre et réussie avec les affiliés de 777 Partners », a-t-il ajouté.

La compagnie 777 Partners entend profiter du rebond attendu du marché à l’issue de la pandémie. « La réduction des coûts par les compagnies traditionnelles dans le monde a créé une opportunité de marché sans précédent pour des opérateurs plus agiles et plus rentables, a souligné Joshua Wander, le fondateur de 777 Partners. Ces appareils permettront à nos exploitants d’accélérer la reprise des destinations qu’ils desservent ».

