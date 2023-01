Boeing revient sur le devant de la scène

Boeing a publié ses résultats pour 2022 et affiche une reprise significative avec la sortie des crises successives du 737 MAX, du Covid-19 et du 787, même si on est encore loin des niveaux de 2018. L’année écoulée a aussi connu quelques succès spatiaux tandis que 2023 a démarré sur une possible réouverture du marché chinois, de quoi permettre au géant américain d’afficher un optimisme prudent.

Boeing fait son « come-back ». Le géant américain a livré un bon cru 2022 avec une forte dynamique commerciale au quatrième trimestre, mais il continue à faire face à des problèmes sur sa chaîne d’approvisionnement et à des difficultés dans sa branche défense. Il entame l’année 2023 avec en perspective une montée en cadence de production sur ses produits phares, le 737 et le 787, et l’espoir d’une reprise des livraisons à la Chine après le retour en service commercial du 737 MAX en janvier.

Le constructeur de Seattle prévoit de livrer entre 400 et 450 monocouloirs et entre 70 et 80 « Dreamliners » en 2023. Il table sur 3 à 5 Md$ de flux de trésorerie disponibles. Le 737 MAX7, la plus petite variante de son monocouloir, devrait être certifié cette année et le 737 MAX10, le plus grand de la gamme, l’année prochaine. À plus long terme, Boeing confirme vouloir livrer environ 800 avions commerciaux à l’horizon 2025-2026 et vise un flux de trésorerie de l’ordre de 10 Md$.

