Budget 2023 : si vis pacem, para bellum

Les promesses de campagne du candidat Macron en 2017 ont été partiellement remplies. La dernière année de la Loi de programmation militaire 2019-2023 voit une augmentation très significative du budget des armées, avec la guerre en ligne de mire.

Le gouvernement l’avait promis, et a priori, ce sera bien fait : les objectifs de la Loi de programmation militaire (LPM) sont maintenus, et même renforcés, selon le projet de loi présenté par le cabinet du ministère des Armées mi-septembre. L’augmentation de budget de 1,7 M€ par an depuis 2019 a bien eu lieu, et c’est même 3 Md€ de plus que l’armée devrait empocher en 2023, pour la dernière année de la LPM actuelle.

Le contexte de guerre sur le sol européen a balayé les dernières réticences. L’an prochain, le budget des armées devrait donc atteindre 43,9 Md€. Si on y ajoute les crédits consacrés aux anciens combattants (1,8 Md€) et les pensions de retraites (9,2 Md€), c’est près de 55 Md€ qui sont consacrés aux armées en cette fin de LPM.

