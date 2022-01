Nouveau sursis pour les aéroports américains avant le plein déploiement de la 5G. La FAA (Federal Aviation Administration) a précisé dans quelles conditions la plupart des appareils modernes pourront continuer à utiliser leurs altimètres pour se poser aux instruments, sans risque d’interférences avec les cellules de téléphonie mobile autour de certains aéroports aux États-Unis.

In extremis, les acteurs du transport aérien et les opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis sont parvenus à un accord temporaire pour déployer de nouveaux services de la 5G utilisant les fréquences de la bande C et éviter des annulations massives de vols sur le territoire américain.

Après des semaines de bras de fer et l’intervention des autorités fédérales, AT&T et Verizon, les deux plus gros opérateurs terrestres américains, ont accepté sous la contrainte de retarder temporairement le déploiement de la 5G autour de certains aéroports du pays, jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée, ou au moins jusqu’au 5 juillet. Cet accord a permis d’éviter le « chaos » dans le ciel américain que craignaient les compagnies aériennes en raison des interférences avec les radio-altimètres pour les approches aux instruments des avions.

